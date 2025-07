Congresso alinha discurso com Lula na defesa da soberania do país

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, divulgaram ontem uma nota conjunta, quase 24 horas depois do anúncio de Donald Trump taxar em 50% os produtos brasileiros. Os líderes do Legislativo defenderam o diálogo, afirmaram que "a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial". Mas também sustentam que o Congresso Nacional vai estar mobilizado para proteger empregos e a economia do país: "Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros", diz o texto. Apesar de não citar nem o STF, nem Jair Bolsonaro, o comunicado acabou se alinhando ao discurso adotado pelo presidente Lula. Além da soberania, Motta e Alcolumbre destacaram os instrumentos que o Brasil tem para responder aos EUA. Leia mais.

Lula diz que criará comitê de emergência com empresários para rebater Trump. Em entrevista ao Jornal da Record, gravada no Palácio da Alvorada na tarde de ontem, o presidente disse que vai reunir empresários para acompahar dia dia e repensar a política comercial com os Estados Unidos após o anúncio de que o governo americano vai sobretaxar produtos brasileiros. Na entrevista, Lula voltou a afirmar que irá tomar medidas com base na Lei da Reciprocidade. O presidente já havia indicado ontem que recorreria à medida. O UOL apurou, no entanto, que isso só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas. Lula mencionou também outras alternativas: "A gente pode recorrer à OMC, a gente pode mandar investigação com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência, mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a Lei da Reciprocidade, que foi aprovada no Congresso Nacional", afirmou. Leia mais.

Bolsonaro pede urgência para que Poderes atendam exigências de Trump. O ex-presidente se manifestou ontem sobre a taxação anunciada por Donald Trump e disse que a medida "é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre". Em mensagem publicada em suas redes sociais, Bolsonaro disse ainda que o país "caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional" e pediu que os Poderes apresentem "com urgência" medidas para resgatar o que ele chamou de normalidade institucional do país. Bolsonaro se manifestou após aliados políticos admitirem que a taxação trará um desgaste para ele e para o seu grupo político.