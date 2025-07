Trump diz que pode falar com Lula sobre tarifas, mas 'não agora'. E o TACO?

Jamil Chade cita estudo da UFMG que afirma que as tarifas vão custar ao país 0,16% do PIB, o equivalente a R$ 19,2 bilhões, além de ceifar 110 mil empregos. O estado mais afetado será São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, admirador de Trump e de Bolsonaro.

O colunista Graciliano Rocha traz relatório da XP Investimentos que vê um impacto macroeconômico limitado no tarifaço, mas com consequências microeconômicas relevantes em setores como aeroespacial, siderurgia, celulose e alimentos.

O jornalista econômico José Paulo Kupfer também resume estimativas que apontam para um impacto limitado, mas lembra que tudo é um pouco "chute" -uma vez que, dado o caráter de Trump, nem se sabe se a ameaça será concretizada. Kupfer também prevê uma negociação difícil pela frente.

Na seara política, analistas sustentam que a medida intempestiva de Trump pode ter sido um "tiro no pé" da extrema direita brasileira e um presente que caiu no colo do presidente Lula, possível candidato à reeleição em 2026.

O jurista Wálter Maierovich afirma que, ao defender um indulto a Bolsonaro, o provável candidato presidencial Tarcísio "deixa cair a máscara" de democrata.

E Josias de Souza observa a proverbial sorte de Lula, que, segundo ele, foi recentemente "presenteado" pelos adversários com dois inimigos antigos: os bilionários e Tio Sam. Para o articulista, o ex-metalúrgico "retirou da mochila duas ferramentas antigas: a luta de classes e o nacionalismo" e com isso se revigorou para tentar a reeleição.