Edifício Copan: histórias que sempre voltam

"Não há outro paulistano com uma carreira tão longeva em defender nossa memória, com estudo e preocupação. Numa cidade de ativistas com interesses unicamente partidários ou imobiliários, Lemos é preservacionista-raiz", escreveu Juste Lores.

Outra novidade da semana em relação ao edifício foi a notícia de que o Copan voltará a ter seu cinema, de acordo com a coluna "Andanças na Metrópole", de Vicente Vilardaga, na Folha de S.Paulo.

O cinema do Copan está há 40 anos sem funcionar e precisará de uma reforma completa.

Mas seu síndico Affonso Prazeres adiantou que vêm sendo realizadas reuniões com os novos donos (cujos nomes não foram revelados) e que a reinauguração para o público poderá ocorrer dentro de dois anos.

