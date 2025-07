Lula falará com empresários sobre tarifaço; movimentações rumo a 26 seguem

Já Amanda Klein ressalta que a Lei de Reciprocidade pode ser um caminho sem volta, que deveria ser usado pelo governo brasileiro apenas em último recurso.

Josias de Souza comenta sobre a carta de resposta a Trump sobre o tarifaço, escrita pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Josias afirma que o texto, exaltando a independência do Judiciário, é sóbrio e necessário, porém tem um caráter prático "quase nulo", pois não vai mudar a opinião de um político que não se pauta pela verdade.

Na arena política, Leonardo Sakamoto chama a atenção para o fato de o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter defendido o ex-presidente Jair Bolsonaro e a medida de Trump. Segundo Sakamoto, trata-se de uma movimentação de Nunes para tentar conseguir caminho livre na eleição estadual paulista com o apoio da franja bolsonarista do eleitorado.

Sakamoto também comenta a postagem de Bolsonaro no fim de semana em que ele praticamente admite que as tarifas são uma chantagem por sua liberdade. Ironicamente, nota Sakamoto, o governo Trump quer que Lula atue no caso da mesma maneira que atua o tão condenado venezuelano Nicolás Maduro: interferindo no Judiciário -numa atitude que exala cinismo.

E enquanto a direita se reorganiza diante do tarifaço que pode ter saído pela culatra, Josias critica as declarações de Lula no fim de semana. O presidente disse que quem come jabuticaba "não precisa de briga tarifária". Para Josias, Lula, que vem se posicionando bem até aqui na crise, derrapou ao dar declarações jocosas num assunto que pede seriedade —e pode acabar com um abacaxi.

Felipe Salto: Lula acerta: o caminho é negociar