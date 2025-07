PGR quer condenação de Bolsonaro por tentar golpe. E o tarifaço de Trump?

Tarifaços à parte, a Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira as alegações finais no processo sobre a tentativa de golpe de Estado e pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras sete pessoas. Para a PGR, Bolsonaro foi "o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos" na tentativa fracassada de derrubar o Estado democrático de Direito.

A pena máxima para os cinco crimes de que Bolsonaro é acusado na ação penal chega a 46 anos. A colunista Letícia Casado apurou em Brasília que, caso seja condenado, ele, aos 70 anos e com a saúde debilitada, deve cumprir a pena em prisão domiciliar.

Analisando as alegações do procurador-geral Paulo Gonet, o colunista Reinaldo Azevedo afirma que elas destroem a tese da defesa do ex-presidente e prenunciam a prisão de Bolsonaro e dos demais envolvidos. O ex-presidente nega ter tentado dar um golpe de Estado.