Brasil cobra resposta dos EUA sobre tarifaço; crise também já passa no Pix

O governo brasileiro cobrou uma resposta dos EUA na negociação sobre o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, disse agir em 'boa-fé' e voltou a criticar a medida em carta enviada ao governo norte-americano na terça-feira. Ao mesmo tempo, investigação do governo Trump contra práticas comerciais do Brasil citou o popular Pix brasileiro como possível prática desleal no campo dos pagamentos eletrônicos.

No campo político os presidentes da Câmara e do Senado apoiaram Lula na questão das tarifas, o que aumenta ainda mais o isolamento do ex-presidente Jair Bolsonaro —pivô político das medidas que o presidente americano Donald Trump anunciou que vai impor ao Brasil em 1º de agosto.

Para o colunista Josias de Souza, o posicionamento de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ao lado de Lula —com quem andavam às escaramuças até poucos dias atrás— bloqueia o avanço da negociação de uma eventual anistia a Bolsonaro no processo da tentativa de golpe de Estado -no qual ele aliás ainda nem foi condenado.