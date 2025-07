'Boiada'?: Congresso passa 'PL da Devastação' às vésperas da COP30 no país

Os críticos do apelidado "PL da Devastação" afirmam que a medida fragiliza a proteção de florestas, rios e comunidades tradicionais -e justamente às vésperas da COP30, a conferência do clima a ser recebida pelo Brasil em novembro.

Já seus defensores afirmam que ela desburocratiza os licenciamentos ambientais, "destravando" investimentos.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a lei existente não foi aperfeiçoada, como deve ser numa democracia, mas "decepada". O governo Lula estuda vetar trechos mais sensíveis do texto, mas a bancada ruralista afirma ter votos para derrubar os vetos.

O colunista Josias de Souza lamentou a aprovação e também a da "bomba fiscal" de R$ 30 bilhões de verbas do pré-sal desviadas da educação, da cultura e do meio ambiente. Segundo Josias, as atitudes do parlamento nesta madrugada apenas alimentam as campanhas que apregoam que o Congresso é "inimigo do povo".

Leonardo Sakamoto também critica o que apelidou de "a mãe de todas as boiadas" e alertou que a lei acabará se tornando uma desculpa perfeita para países que queiram levantar barreiras comerciais contra o Brasil.

Por sua vez, Jamil Chade destaca declaração da eurodeputada alemã Anna Cavazzini de que a aprovação é um "dia sombrio" não só para o Brasil como para o mundo, pois tem o potencial de acelerar o desmatamento e minar a proteção da Floresta Amazônica, enfraquecendo o papel de liderança do Brasil na COP30 que o país hospeda. Também o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos criticou o que chamou de "grande retrocesso".