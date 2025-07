Sexóloga: Falta de desejo é queixa nº 1 das mulheres e também afeta homens

A sexóloga Rose Villela explicou que a falta de desejo sexual é a principal queixa das mulheres que buscam terapia focada em sexualidade. Durante participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a especialista destacou que esse é um problema que também afeta os homens, embora em menor número.

Rose afirmou que a queixa de não ter vontade de transar afeta mulheres de todas as idades. "A mulherada reclama bastante da falta de desejo, desde jovens a mulheres mais velhas. Mas também é uma reclamação masculina, porque a [crença] de que homem não sofre com falta de desejo é pura balela".

Villela ressaltou que a produção de testosterona, principal hormônio masculino, reduz com o tempo, e isso afeta o desejo no homem, logo a queda na libido afeta ambos os gêneros. "É algo que acontece em ambos os sexos, independente da idade. Então embora seja uma queixa maior das mulheres, afeta também os homens, inclusive jovens com queixa da inibição do desejo".