Bolsonaro, filho e Trump 'cavam' tornozeleira eletrônica para ex-presidente

Após as sanções econômicas impostas ao Brasil pelos EUA alegando o status judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, impôs uma série de medidas restritivas contra o réu, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno.

Na decisão, Moraes afirma que o ex-presidente "está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro" de maneira hostil e usando "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa corte" —numa referência à articulação com o presidente dos EUA, Donald Trump, para pressionar a suprema corte brasileira.

Bolsonaro, que nega ter tentado dar um golpe de Estado, afirma que a imposição da tornozeleira é uma "suprema humilhação".