Livro examina o impacto das cotas nas universidade públicas no Brasil

A publicação, lançada recentemente, traz análises atualizadas elaboradas pelo CAA (Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas), criado em 2021, diante da revisão da Lei de Cotas e da dificuldade em obter informações sobre as ações afirmativas. O consórcio reuniu oito grupos de pesquisa ligados a sete universidades de diferentes regiões.

PEGA A VISÃO

Kyem Ferreiro Imagem: Divulgação

"Acho que não seria exagero dizer que herdo um sonho ancestral de liberdade daqueles que não se contentam com a manutenção de um sistema que oprime"

Nascido na zona rural do Mato Grosso, por volta dos 14 anos, Kyem Ferreiro percebeu que ninguém se parecia com ele. Homem negro e trans, hoje ele é co-idealizador da Marcha Transmasculina, um marco histórico global na luta e no ativismo da população transmasculina no Brasil. Ao UOL, ele contou sua história. Leia Mais