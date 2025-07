Geração mais jovem transa menos, diz sexóloga: 'Excesso de informação'

Falta de desejo é queixa nº 1 das mulheres, mas também afeta homens

Rose afirmou que a queixa de não ter vontade de transar afeta ambos os gêneros. "A mulherada reclama bastante da falta de desejo, desde jovens a mulheres mais velhas. Mas também é uma reclamação masculina, porque a [crença] de que homem não sofre com falta de desejo é pura balela".

Sexo com hora marcada ajuda a resgatar desejo

A sexóloga afirmou que, sim, marcar dia e hora para transar é uma boa alternativa para os casais que enfrentam dificuldades na relação. "Pode ser uma boa e geralmente funciona muito bem. Cria toda uma [ambientação] na mente e [transa], chova ou faça sol".

