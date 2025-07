Eduardo Bolsonaro não renuncia e volta a receber hoje salário de R$ 46 mil

Lula vai ao Chile discutir meios para enfrentar a ultradireita. Em meio a uma crise diplomática com os EUA, o presidente Lula viajou ontem para o Chile, onde irá participar hoje de um encontro em defesa da democracia e em busca de soluções para enfrentar o avanço das fake news e da ultradireita no mundo. A reunião também terá a participação do presidente chileno, Gabriel Boric, do líder da Espanha, Pedro Sánchez, e dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi. O objetivo do encontro é dar continuidade a uma discussão iniciada pelos chefes de Estado em 2024, durante a 79ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas. De acordo com o governo chileno, os líderes devem promover uma posição compartilhada em favor do multilateralismo, da democracia e da cooperação global com base na justiça social. Saiba mais.

Moraes revoga prisão domiciliar de idosas do 8/1 após quase mil descumprimentos. Iraci Nagoshi, de 72 anos, e Vildete Guardia, de 74, condenadas por participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro, tiveram que voltar ao regime fechado após decisões publicadas este mês. Iraci descumpriu as regras da prisão domiciliar mais de 900 vezes só em 2025, segundo monitoramento da tornozeleira eletrônica. As violações incluem saída do domicílio, fim de bateria e falta de sinal de GPS. Na decisão que determinou a volta dela ao regime fechado, o ministro Alexandre de Moraes disse que a idosa despreza a Justiça. Vildete violou as condições da prisão domiciliar em 20 datas diferentes, também segundo o monitoramento da tornozeleira. O advogado das duas disse a um veículo de comunicação que as violações ocorreram por problemas técnicos.