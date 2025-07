Eduardo e sanções contra Moraes na berlinda: segue a tensão Brasil X EUA

A menos de duas semanas do possível início do tarifaço do governo Trump sobre os produtos brasileiros, não há sinais de que vá arrefecer a tensão diplomática entre Brasil e EUA, tendo como pivô político declarado o status judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal que trocou suas funções legislativas para ir aos EUA, filho do ex-presidente, disse ontem que não vai renunciar ao seu mandato e vai continuar "articulando" para aumentar a pressão trumpista pela liberdade do pai -que nega ter tentado um golpe.

A colunista Letícia Casado informa que Eduardo, junto com o bolsonarista Paulo Figueiredo, costura nos EUA sanções financeiras contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo contra Jair. O objetivo deles é enquadrar Moraes na Lei Magnitsky, que permite que o governo americano adote sanções migratórias, financeiras e comerciais contra autoridades que cometam violações de direitos humanos ou envolvidas em casos graves de corrupção.