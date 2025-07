Prêmio Nossa 2025: voto popular de verdade

Nenhum resumo vai conseguir abranger o que a reportagem conta. Leia o texto completo no UOL.

Serviço ao público

Até dentadura no Achados e Perdidos no Metrô

Achados e perdidos do metrô Imagem: Mateus Araújo/UOL

São, em média, 8 mil objetos perdidos por mês nos vagões e estações do Metrô de São Paulo. Mas tudo isso fica à disposição dos donos na Central de Achados e Perdidos, que funciona na estação Sé, no centro, que funciona há 50 anos, desde a inauguração do sistema de trens da cidade.

Segundo reportagem do UOL, estima-se que apenas 35% do que é perdido no Metrô seja devolvido aos donos. Isso apesar dos esforços dos funcionários do setor, que tentam encontrar as pessoas por telefone, e-mail e até por carta.