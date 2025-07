Bolsonaro estica corda esperando mais medidas dos EUA para 'terra arrasada'

O tarifaço que Trump anunciou sobre produtos brasileiros reorganiza as peças do jogo político. Os Bolsonaros ameaçam com o caos, mas analistas de vários matizes ideológicos apostam que a taxação, na tentativa de livrar o líder do clã, Jair, de uma possível condenação no processo a que responde por tentativa de golpe de Estado, foi um tiro no pé.

Nesta terça-feira, Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, cancelou as reuniões de comissões da casa, frustrando bolsonaristas que contavam com um palanque para manifestações de apoio ao seu líder.

Para o colunista Josias de Souza, trata-se de mais uma demonstração de realismo político. Motta e seu colega do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não estão dispostos a ir para o buraco junto com Bolsonaro. E Josias vai mais longe: crava que Bolsonaro não dirige mais a direita brasileira rumo a 2026.