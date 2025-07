Internação compulsória por droga falha em mais de 90% dos casos, diz médico

Psicodélicos contra depressão tem resultados promissores

Xavier também falou sobre as pesquisas envolvendo o uso medicinal de psicodélicos como a psilocibina, princípio ativo dos chamados "cogumelos mágicos".

Psicodélicos podem ser uma alternativa aos pacientes depressivos que são resistentes ao tratamento convencional, explica o médico. "Pessoas com depressão podem responder muito bem com psilocibina, mas também para pessoas estresse pós-traumático e dependência de álcool, como tratamento alternativo. Mas é algo ainda em investigação e no Brasil só é feito em contexto de pesquisa, não em consultório".

Qual é a 'pior' droga? Médico explica escala de substâncias mais danosas

Dartiu citou um estudo feito pela Imperial College de Londres, que considerou os "danos físicos, biológicos, psicológicos e sociais" das drogas. Nesse sentido, a conclusão foi de que o álcool é a pior de todas as drogas em termos de danos e agressividade ao organismo", diz o médico. "Em uma escala de 0 a 100, o álcool pontua 75; a cocaína pontua menos que 40; maconha pontua 20; e se pegar os cogumelos mágicos pontuam menos de 10, ou seja, psicodélicos são drogas seguras", completa.

Apesar do álcool estar no topo da lista de substâncias danosas, Dartiu ressalta que a taxa de dependência tende a ser menor do que de outras drogas. " A cada 100 pessoas que bebem, 15 vão se tornar dependentes. 85% conseguem consumir álcool de uma forma não prejudicial à saúde", completa.