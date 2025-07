EUA se calam, e governo Lula teme que tarifaço comece mesmo em agosto

O silêncio diplomático dos EUA está criando no governo Lula a preocupação de que o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros realmente vá ser implementado no início de agosto -contrariando a tradição de recuos do segundo governo de Donald Trump.

Negociadores americanos relatam que não podem avançar no diálogo sem determinação expressa do republicano -que atrelou a taxação a uma chantagem em relação à situação judicial do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro nega as acusações.

Apesar do silêncio da outra parte, o governo Lula mantém o foco no diálogo e quer evitar retaliações, pelo menos por enquanto, a depender do impacto das possíveis tarifas.