Brasil quer suspender tarifas de setor sensível. E o peso de Trump em 2026

Rejeição a Trump cresce

Enquanto isso, Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, traz pesquisa Pulso Brasil/Ipespe que mostra que entre os brasileiros o tarifaço fez disparar a rejeição a Trump e que, para 53%, a proximidade com o presidente americano prejudica candidatos à eleição presidencial brasileira de 2026.

Cautelares cautelosas

E o colunista Leonardo Sakamoto observa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, terá trabalho para lidar com o réu Bolsonaro até o julgamento do processo. Medidas cautelares impedem que o ex-presidente alimente suas milícias digitais, explica Sakamoto, mas é um terreno com limites muito frágeis.

Josias acredita que Moraes agiu com bom senso ao não determinar agora a prisão de Jair, antes da eventual condenação, o que seria um "presente" para o réu, que poderia se vitimizar.

Amanda Klein: Brasil propõe suspender tarifas a setores 'sensíveis' e pede adiamento