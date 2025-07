Haddad diz que plano contra tarifaço está pronto e será apresentado a Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem em entrevista a uma rádio que a equipe técnica do governo já finalizou o plano de contingência para lidar com os impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O ministro não deu detalhes das medidas, mas adiantou que "tem propostas de todo o tipo, inclusive linha de crédito", e que a definição de oportunidade, conveniência e escala de adoção de cada uma delas caberá ao presidente. O plano deverá ser apresentado a Lula na próxima segunda-feira. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, entre as medidas há a possibilidade de criar um fundo privado temporário para dar crédito a empresas ou setores afetados pelas tarifas de 50% impostas por Donald Trump, e que estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto. Haddad disse ainda que o governo está orientando empresas a buscarem respaldo jurídico na própria legislação americana contra o tarifaço. Leia mais.

Encarregado dos EUA diz que Trump quer minerais estratégicos do Brasil. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, disse que o governo Trump está prestando atenção à Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos que o governo brasileiro está elaborando e nas iniciativas parlamentares que tratam do tema. As chamadas terras raras desempenham importante papel na economia de hoje e do futuro porque são minerais usados na fabricação de componentes tecnológicos, como chips, e baterias e ímãs usados na transição energética. As maiores reservas de terras raras do mundo estão na China e no Brasil. A China, inclusive, chegou a restringir a exportação aos EUA em meio às tensões com a gestão Trump, mas depois voltou atrás. Apesar das conversas com o setor privado, qualquer interesse do governo americano no assunto deve ser relatado diretamente ao governo brasileiro porque a União, pela Constituição, é quem decide sobre o uso do subsolo nacional. Entenda.

General confirma ser autor de plano para assassinar Lula. O general da reserva do Exército Mario Fernandes confirmou ontem, em depoimento ao STF, que foi autor do plano Punhal Verde Amarelo, que, segundo a Polícia Federal, trazia um planejamento para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Fernandes, que está preso, afirmou que o documento "não passa de um pensamento digitalizado", "um compilamento de dados". Segundo ele, o documento foi impresso porque ele queria lê-lo em papel e as três cópias feitas no Palácio do Planalto foi por um problema da impressora. O general teve a prisão decretada em novembro do ano passado depois que a PF encontrou o plano em seus arquivos. Para a Polícia Federal, o documento "continha um verdadeiro planejamento com características terroristas" e previa "uso de químicos para causar um colapso orgânico" em Lula. Saiba mais.