Estudo de psicodélicos contra depressão tem resultado promissor, diz médico

O psiquiatra Dartiu Xavier afirmou que psicodélicos têm apresentado resultados promissores como forma de tratamento para pacientes depressivos. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, o médico, que coordena um setor de pesquisa com psicodélicos na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, aponta que tudo ainda está em fase de testes, mas essas substâncias despontam como possíveis formas de tratamento alternativo.

Xavier destacou que os psicodélicos podem ser uma alternativa aos pacientes depressivos que são "resistentes ao tratamento convencional". "Pessoas com depressão podem responder muito bem com psilocibina, mas também para pessoas estresse pós-traumático e dependência de álcool, como tratamento alternativo. Mas é algo ainda em investigação e no Brasil só é feito em contexto de pesquisa, não em consultório".

Apesar de ainda está em fase de estudos, os resultados já obtidos "são promissores". "A maioria dos psicodélicos não causa dependência, talvez a exceção seja cetamina, embora seja um fenômeno raro. Essas são drogas mais, digamos, experimentais", explica.