Moranguinhos lucrativos

De onde surgem essas modas repentinas que, de uma hora para outra, parecem estar em todo lugar o tempo todo? Já tivemos paletas mexicanas, food trucks, cervejas artesanais, brigadeiro de colher, bolo de pote e agora a bola da vez é o morango do amor.

Sabe quem nem está ligando para a origem da modinha? As confeiteiras, na maioria pequenas empresárias, que fazem morango do amor. A partir do boom do doce nas redes sociais, o faturamento de várias delas pulou para cima.

Há quem fature entre R$ 20 mil e R$ 70 mil numa única semana só com morangos do amor, segundo reportagem da Folha de S.Paulo que tentou localizar a origem da moda atual e entrevistou produtoras de várias partes do país - inclusive, é claro, a cidade de São Paulo.