Pedro Scooby diz que relação com Piovani hoje é ótima: 'Só temos a evoluir'

Pedro Scooby revelou que sua relação atual com Luana Piovani está "ótima" após disputas judiciais travadas entre os dois e críticas em redes sociais. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, o surfista explicou que ele e a ex-esposa têm conseguido chegar a consensos sobre a criação dos filhos.

Scooby disse que, em comparação ao que era até o ano passado, hoje ele e Piovani mantêm uma convivência "ótima". "Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam, porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%. Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa".

Ele destacou que sua relação com Luana está "em um lugar não de regressão" e que, "daqui para frente, só temos a evoluir". "Pode ter alguns escorregas de ambas as partes, o que é normal. [Mas aprendemos] que na criação de filhos de pais separados os dois têm que ceder um pouco, e é isso. Eu amo meus filhos e sei que quando os pais brigam isso reflete nas vidas das crianças, e o melhor do mundo para os nossos filhos é a gente ter uma boa relação".