Sanções contra Moraes e tarifaço confirmado: a montanha pariu um rato?

Analisando as medidas e anúncios de hoje, o jornalista Reinaldo Azevedo afirma que constituem "o mais grave atentado da história à soberania" do Brasil —e um ataque apoiado pelo que chamou de uma "canalha local". Mas ele ressalta que, no caso das taxações, a montanha deu à luz um rato.

Uma prova disso? O colunista Graciliano Rocha relata que o fato de a Embraer ter escapado do tarifaço fez as ações da companhia dispararem na Bolsa.

Na mesma linha, Leonardo Sakamoto analisa que o pacote "meia-bomba" de Trump pode servir de combustível para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva —poupando setores importantes e criando condições para uma baixa, ainda que momentânea, dos preços no Brasil.

Antes do anúncio de Trump, o New York Times divulgou uma entrevista em que Lula, segundo o colunista Josias de Souza, refreou a língua e não falou demais. Lula disse tratar os EUA com "respeito", mas sem "subserviência", e garantiu que tentou negociar com Trump, mas não obteve reciprocidade. Depois do anúncio, Lula prometeu defender a soberania do povo brasileiro.

Sanções a Moraes

Horas antes nesta quarta-feira, os EUA impuseram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, as sanções previstas na Lei Magnitsky. Os americanos acusam o brasileiro de usar o cargo para "autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão". O caso de Bolsonaro, cujo processo Moraes relata no Supremo, é citado pelas autoridades americanas.