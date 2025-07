Terremoto de magnitude 8,8 provoca tsunami na Rússia, Japão e Havaí

Um terremoto de magnitude 8,8 — o mais forte no mundo desde o que ocorreu em 2011 e causou o desastre nuclear de Fukushima — atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, na manhã de hoje (noite de ontem no Brasil) gerando um tsunami que chegou ao território russo e ao Japão com ondas de 3 a 4 metros, e também ao Havaí. Até o momento há informações de pessoas feridas e estragos materiais. No Havaí, voos foram cancelados e o presidente dos EUA, Donald Trump, se pronunciou sobre o ocorrido na sua rede social: "Devido a um enorme terremoto no Oceano Pacífico, um alerta de tsunami está valendo para todos os habitantes do Havaí. "FORÇA, E FIQUEM SEGUROS!". O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto foi a uma profundidade de 19,3 km, com epicentro a cerca de 125 km a leste da cidade russa de Petropávlovsk-Kamtchatski. O Sistema de Alerta de Tsunami do país emitiu alertas para "ondas perigosas de tsunami" ao longo de toda a costa oeste americana, além de Japão, Rússia, Alasca, Canadá, o estado do Havaí e o Equador. Alertas também estão em vigor para a Indonésia, as Filipinas, o México, o território insular americano de Guam e outras ilhas da Micronésia. Saiba mais.

Carla Zambelli é presa em Roma após quase 2 meses foragida. A deputada federal Carla Zambelli, condenada em maio por participar da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi presa ontem na em Roma, na Itália, após ficar quase dois meses foragida. Zambelli fugiu do Brasil para escapar do cumprimento da pena de dez anos de prisão imposta pelo Supremo e teve, então, sua prisão preventiva decretada e o bloqueio de seus bens. Segundo o UOL apurou, a deputada estava em um apartamento junto com seu pai, mas sua assessoria de imprensa informou que ela teria se entregado. Segundo a Embaixada do Brasil na Itália, a Justiça local tem agora 48 horas para decidir qual destino dar para Zambelli. Ela ficará presa até que as cortes na Itália decidam se iniciam o processo de extradição, se o recusam ou se vão tomar alguma nova medida cautelar. Se for extraditada, Zambelli já começará a cumprir a pena em regime fechado, e sua prisão não será mais preventiva porque depois que ela fugiu, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a sua prisão definitiva, em regime fechado, além da perda do mandato de parlamentar. Leia mais.

EUA avaliam isentar de tarifaço produtos não cultivados nos EUA. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse ontem à emissora de televisão CNBC Internacional que produtos que não são produzidos internamente pelo país podem receber uma tarifa zero, e mencionou a manga, o cacau, o café e o abacaxi. O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos teria elaborado uma lista de produtos os quais o país não consegue produzir localmente e que pesam na alimentação americana, entre eles estão café, frutas tropicais, frutos do mar, suco e óleo de palma. A três dias do prazo para começar a cobrança da tarifa de 50% que Trump impôs a produtos brasileiros, o Brasil pode ser beneficiado por essa medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o Brasil "tem todas as condições de não fazer do 1º de agosto um dia fatídico" porque "os canais [de negociação] estão sendo desobstruídos". Leia mais.