O tamanho do tarifaço, as negociações que seguem e o maior Judas do Brasil

E Mariana Sanches informa que a Embraer, que ficou de fora da lista, pode ser incluída em breve no tarifaço -tema que já está sendo discutido em Washington.

Já Carla Araújo relata um pouco dos bastidores da reação do Planalto ao anúncio do tarifaço na quarta-feira. Lula teria dito que as medidas foram anunciadas por um "menino mimado", mas que é necessário agir com calma, sem "bílis", para conter os danos à economia. A avaliação é de que "o pior foi evitado", mas "ainda tem coisas muito ruins" no pacote americano.

Dentro da política de contenção de danos, Josias de Souza elogia a ida do vice-presidente, ministro e negociador Geraldo Alckmin ao programa de Ana Maria Braga na Globo. Segundo Josias, enquanto o PT discute abstrações, Alckmin marcou um golaço ao ir falar diretamente com as donas de casa.

Enquanto governo, instituições e setor produtivo tentam entender, mensurar e reagir ao pacote, Leonardo Sakamoto sustenta que, com sua atuação a favor do tarifaço, o deputado federal Eduardo Bolsonaro garantiu seu lugar como maior Judas na história do Brasil, batendo com folga Calabar, Joaquim Silvério dos Reis e outros traidores consagrados da pátria.

O jurista Wálter Maierovitch afirma que Eduardo, que abandonou as funções parlamentares por São Paulo para fazer lobby pelo tarifaço e pela liberdade de seu ainda não condenado pai, precisa ter sua prisão preventiva decretada logo —mas não pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, o que tiraria a legitimidade do pedido.

E por falar em Xandão, Reinaldo Azevedo celebra o fato de ele ter comparecido ontem à vitória de seu Corinthians no clássico contra o Palmeiras em Itaquera —numa mostra de que a vida e as instituições seguem firmes e não foram abaladas pelas sanções trumpistas.