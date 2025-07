Pedro Scooby diz que a esposa o ajuda financeiramente: 'Ela me bancou'

Pedro Scooby admitiu que já recebeu ajuda financeira da esposa, Cíntia Dicker. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, o surfista explicou que o público pensa que a modelo não tem boas condições financeiras e teria se relacionado com ele por interesse, mas, na realidade, foi ela quem já o socorreu em momentos de dificuldades.

Ele destacou que atualmente tem "uma situação financeira muito boa", mas já precisou da ajuda de Cíntia. "Quando a gente começou a namorar [em 2020], logo depois veio a pandemia, e como ela ganhava em dólar, doía bem menos no bolso dela na pandemia do que em mim, e ela foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela falou: 'cara, relaxa, eu ganho em dólar'... Nos meses em que eu estava fazendo conta pra caramba, e ela me bancou. E ela é muito parceira até hoje. Tiveram momentos em que eu precisava cumprir compromissos com as crianças e ela ajudou. Tive um problema há um tempo que eu não tinha como resolver rápido, ela veio pra mim e falou: 'eu pago, tudo certo, você é meu marido, o que é meu é seu'. Ela não duvida de mim. Ela é incrível".

Scooby também contou que, devido ao fato de Dicker ter feito carreira internacional como modelo, o público brasileiro não tem dimensão do patrimônio dela. "As pessoas não sabem muito bem a situação dela, se ela tem grana ou não, e às vezes dizem que ela está comigo por interesse. Quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha muito mais dinheiro que eu, e [se brincar] ainda tem. Ela é modelo internacional, trabalha desde os 16 anos, fez desfile para todas as marcas de grife de luxo".