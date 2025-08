Trump impõe tarifas globais e confirma Brasil como maior atingido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem uma medida impondo tarifas de 10% a 41% sobre dezenas de países de todo o mundo e mudando o início da cobrança de hoje para o dia 7 de agosto. O Brasil foi confirmado como o país que terá a maior sobretaxa, de 50%. O Canadá já será taxado a partir de hoje em 35%, antes a tarifa do país era de 25%. Entre as sobretaxas estão 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. Índia e Taiwan serão alvo de uma tarifa de 25% e 20%. Lesoto, que havia sido ameaçado com uma taxa de 50%, ficou com 15%. Algumas tarifas foram reajustadas para cima para corresponder aos níveis ameaçados por Trump em cartas enviadas a vários países, outras formalizaram acordos recentes com Vietnã, Japão, Indonésia e Filipinas. Veja a lista dos países e as taxas.

Aprovação do governo Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano. Levantamento divulgado ontem pela AtlasIntel mostrou que o presidente Lula é aprovado por 50,2% dos brasileiros e desaprovado por 49,7%. Desde a última pesquisa, realizada em 13 de julho, a taxa positiva oscilou 0,5 ponto percentual para cima, e a negativa 0,6 ponto para baixo. É a primeira vez em 2025 que a aprovação do presidente supera a reprovação. A pesquisa mostrou ainda que se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula venceria sete nomes da direita em um eventual segundo turno: Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro (apesar de inelegível), Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite. Veja os números.

Datafolha mostra que maioria dos brasileiros acredita que tarifaço vai prejudicar a economia. Levantamento divulgado ontem mostrou que 89% dos brasileiros consideram que o tarifaço de 50% sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos deve prejudicar a economia brasileira. Desse total, cerca de 66% avaliam que a medida vai prejudicar muito. Outros 23% acreditam que haverá um pouco de prejuízo, e 7% dizem não ver impacto negativo. Entre eleitores de Bolsonaro na última eleição, 92% disseram que o tarifaço vai prejudicar a economia brasileira. Dos que votaram em Lula, 87% acham o mesmo. Questionados sobre o que o governo deveria fazer para reagir ao tarifaço, 72% responderam que Lula deveria negociar para tentar convencer os EUA a mudarem de ideia, e 15% afirmaram que o Brasil deveria taxar igualmente os produtos americanos importados. Veja os números.