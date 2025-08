Moraes manda recado duro para 'pseudopatriotas'. E Trump acena para Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aproveitou o discurso de abertura do semestre no Judiciário nesta sexta-feira para mandar recados para o presidente dos EUA, Donald Trump, sua administração e seus aliados brasileiros (a quem chamou de "pseudopatriotas"): o tarifaço não vai influir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e as sanções contra autoridades brasileiras serão ignoradas.

Para o colunista Leonardo Sakamoto, Moraes metaforicamente "mostrou o dedo do meio" no forte discurso, usando o termo "covarde" para o que classificou de "chantagem" do governo americano. Sem citar nomes, ressalta Sakamoto, Moraes se referia a Eduardo Bolsonaro e de seu pai, Jair, quando falava de "traidores da pátria" e de "organização criminosa miliciana".

O comentarista Josias de Souza afirma que o discurso de Moraes dá a entender que, caso Eduardo volte ao país, será preso. Sem citar nomes, o ministro tratou o deputado federal, ora fazendo campanha nos EUA pelas medidas trumpistas, como "um fugitivo e um criminoso sob investigação" e disse que Moraes o colocou na mesma trilha que deve levar seu pai, Jair, à prisão.