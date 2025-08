Pedro Scooby posta bastidores do surfe no OnlyFans: 'Pedem foto do meu pé'

Scooby diz que relação com Piovani hoje é ótima

Pedro disse que, em comparação ao que era até o ano passado, hoje ele e Piovani mantêm uma convivência "ótima". "Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam, porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%. Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa".

Pedro Scooby diz que esposa o ajuda financeiramente

Ele contou que atualmente tem "uma situação financeira muito boa", mas já precisou da ajuda de Cíntia. "Quando a gente começou a namorar [em 2020], logo depois veio a pandemia, e como ela ganhava em dólar, doía bem menos no bolso dela na pandemia do que em mim, e ela foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela falou: 'cara, relaxa, eu ganho em dólar'... Nos meses em que eu estava fazendo conta pra caramba, e ela me bancou. E ela é muito parceira até hoje. Tiveram momentos em que eu precisava cumprir compromissos com as crianças e ela ajudou. Tive um problema há um tempo que eu não tinha como resolver rápido, ela veio pra mim e falou: 'eu pago, tudo certo, você é meu marido, o que é meu é seu'. Ela não duvida de mim. Ela é incrível".

