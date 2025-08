Maluf paga à prefeitura: saiu barato

Com a abertura da tradicionalíssima 99ª Festa de Nossa Senhora Achiropita no último fim de semana, o Nossa UOL aproveitou para fazer um roteirinho básico de diversões no "bairro" do Bixiga (oficialmente, Bela Vista) para aproveitar mais coisas além dos festejos anuais.

A Festa da Achiropita se estende até o fim do mês e espera-se que atraia 25 mil pessoas por dia de funcionamento. Devem ser utilizadas 20 toneladas de farinha, 12,5 de macarrão, 15 de muçarela, 20 mil litros de molho de tomate e é previsto o consumo de 40 mil litros de bebidas.

Mas, além da Festa, há outras boas coisas a explorar no Bixiga para quem for passear em suas ruas. A reportagem destaca, com horários e detalhes:

Cantina Achiropita;

O centro cultural de Vila Itororó;

A feirinha de antiguidades aos domingos na praça Dom Orione (esquina das ruas 13 de Maio e Rui Barbosa);

o Samba da Treze, nos sábados à noite;

os teatros do Bixiga;

a padaria Italianinha, fundada em 1896, que continua no mesmo endereço desde a inauguração (rua Rui Barbosa, 121) e ainda preserva o forno original;

os restaurantes italianos como a Cantina C Que Sabe?, que funciona há 94 anos;

a Casa de Dona Yayá.

