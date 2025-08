Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro um dia após manifestações

Leonardo Sakamoto afirma que Bolsonaro "implorou" para ser preso, "esticando a corda", e que vai apelar para a vitimização —e sob o risco de mais sanções americanas vindo por aí.

'Catarse'

Sakamoto viu nos protestos deste domingo uma "catarse" de uma amostra do 20% do eleitorado que ainda é bolsonarista, celebrando uma "vingança" que vai ceifar empregos e prejudicar a economia nacional -embora o próprio Moraes, principal alvo de sanções trumpistas, não pareça estar tão preocupado com elas.

Reinaldo Azevedo vê no relativo sucesso da manifestação na Paulista o surgimento do "paradoxo dos Bolsonaros": o apoio de um candidato da direita ao indulto do ex-presidente se transforma em rejeição popular, não em vantagem eleitoral.

Comunista infiltrado

E Josias de Souza conclui que o problema do movimento não é a falta de apoio: é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, segundo o colunista, aumentou o rol de crimes atribuído ao pai e levou a Casa Branca a adotar um tarifaço rejeitado pela maioria dos eleitores brasileiros, que prejudicará empresas e ceifará empregos —ressuscitando assim o cacife eleitoral da esquerda.