Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprir medidas

O ministro do STF Alexandre de Moraes decretou no início da noite de ontem a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo descumprimento de medidas cautelares. No domingo, Bolsonaro participou por vídeo das manifestações de seus apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o vídeo foi publicado nas redes sociais do filho Flávio Bolsonaro. O ex-presidente não participou dos atos presencialmente porque estava proibido de sair de casa aos fins de semana por determinação do STF, mas também estava proibido de utilizar redes sociais próprias e de terceiros. Para Moraes, a divulgação de imagens de Bolsonaro com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular durante as manifestações afrontaram a decisão do STF. O ministro falou em "modus operandi criminoso" com utilização de "milícias digitais". E ressaltou que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF.

Decisão proíbe visitas de usarem celular e gravarem ou tirarem foto de Bolsonaro. No despacho do ministro do STF que determina a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ele também determina que apenas os advogados do ex-presidente poderão visitá-lo. Os profissionais devem estar regularmente constituídos e com procuração nos autos. Qualquer outra visita terá de ser autorizada pela corte. Além disso, os visitantes "ficam expressamente proibidos de usar celulares, tirar fotos ou gravar imagens", diz o ministro na sentença. Bolsonaro também está impedido de usar celular, "diretamente ou por intermédio de terceiros". "A Justiça não é tola, muito menos cega", disse o ministro. Além da intimação da prisão domiciliar, a Polícia Federal também cumpriu ordem de busca e apreensão de um aparelho celular do ex-presidente. Este foi o segundo celular de Bolsonaro apreendido, outro aparelho foi confiscado pela PF durante uma operação em julho. Saiba mais.

Prisão domiciliar de Bolsonaro inflama volta dos trabalhos no Congresso. O parlamento volta aos trabalhos hoje após o recesso de julho e o plenário deve palcos para discursos e outras formas de protesto pela decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Na metade de julho, quando o ex-presidente foi alvo da primeira restrição de liberdade, seus apoiadores no Congresso tentaram, inclusive, suspender o recesso. Aliados de Bolsonaro prometem aumentar a pressão por um processo de impeachment contra Moraes e também pela discussão do projeto de concede anistia aos indiciados e condenados pela tentativa de golpe de Estado. Para o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, a prisão domiciliar "é um ato político, não jurídico". Em postagem feita em suas redes sociais ontem, ele disse que "a democracia está em risco. O Brasil vive um estado de exceção". Leia mais.