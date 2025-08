Prisão de Bolsonaro gera motim no Congresso. Planalto cauteloso. E os EUA?

Um dia depois de decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares oposicionistas em motim obstruíram as sessões da Câmara e do Senado na volta do recesso, no que foi considerado por governistas um "novo 8 de Janeiro".

Vice-presidente da Câmara, o deputado Altineu Cortês (PL-RJ) disse que vai pautar a votação da anistia a Bolsonaro se assumir o cargo —em caso de viagem ao exterior do presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Se aprovada, a anistia livraria Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, da eventual prisão —lembrando que ele, que nega as acusações, não foi nem condenado.