Motim da oposição no Congresso impede abertura de sessões após o recesso

Deputados e senadores de oposição ao governo, a maior parte deles do PL, sentaram-se às mesas dos plenários da Câmara e do Senado com fitas adesivas na boca para impedir as sessões plenárias ontem na volta dos trabalhos legislativos após o recesso. Os parlamentares disseram que vão obstruir as sessões até que os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, decidam colocar em votação o projeto que concede anistia aos acusados de golpismo, além do texto do fim do foro privilegiado e o que pede impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Alcolumbre e Motta encerram sessões e convocam reunião de líderes. Informados por interlocutores sobre o motim, os dois líderes marcaram para hoje uma reunião de líderes para forçar a retomada dos trabalhos legislativos. Alcolumbre afirmou que o Congresso tem a obrigação de apreciar projetos que são essenciais ao povo brasileiro. Ele pediu ainda "serenidade" e "bom senso", e chamou a atitude da oposição de "exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos". Motta disse que a reunião de líderes vai tratar da pauta da Casa "com base no diálogo e no respeito institucional". O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que os parlamentares da oposição vão continuar ocupando as mesas do Senado e da Câmara e que ele só participará da reunião de líderes se for com Motta e Alcolumbre juntos. Leia mais.

Tarifaço sobre produtos exportados aos EUA começa a valer. A partir de hoje, mais de 3.800 produtos brasileiros que embarcarem para os Estados Unidos serão taxados em 50%. As tarifas impactam 95 categorias e atingem 36% das exportações do Brasil aos EUA, segundo o governo brasileiro, incluindo itens importantes na relação comercial entre os dois países, como máquinas agrícolas, carnes e café. O decreto de Donald Trump deixou de fora cerca de 700 produtos que incluem, por exemplo, derivados de petróleo, produtos de aviação civil e suco de laranja. Aço, alumínio e autopeças também são sujeitos a tarifas setoriais específicas. O governo ainda segue em negociações com os EUA para tentar melhorar a situação de alguns itens, como a carne e o café. Leia mais.