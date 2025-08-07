Anistia e fim do foro privilegiado estão na pauta? Quem manda no Congresso?

E Thais Bilenky relata como Motta acionou uma "tropa de choque", com o tarimbado ex-presidente da Câmara Arthur Lira à frente, para retomar sua cadeira depois do motim bolsonarista.

O colunista Josias de Souza vitupera contra os amotinados, a quem qualifica como "sem-vergonhas" que tentam legitimar suas "verdades alternativas" por meio de leis aprovadas "na marra".

Josias também nota que o centrão parece ter embarcado no motim bolsonarista para se livrar do Supremo e jogar seus processos para instâncias mais favoráveis à prescrição —contudo sem se comprometer com a anistia.

Ameaça dos EUA a ministros do STF

Enquanto o Congresso tenta contornar sua crise, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que a Embaixada dos EUA publicou ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal que manifestarem apoio a Alexandre de Moraes, relator do processo contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Raquel Landim: Motta nega compromisso com votação da anistia e do fim do foro privilegiado