Hugo Motta na berlinda: reação ao motim bolsonarista na Câmara foi fraca?

Após o motim bolsonarista no Congresso, subproduto da decretação da prisão domiciliar do réu Jair Bolsonaro, os holofotes estão sobre Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, criticado por sua reação supostamente hesitante à desobediência do grupo de parlamentares.

Thais Bilenky resumiu a ópera: Motta dá a impressão de que não manda na casa, então todo mundo quer mandar.

Letícia Casado apurou com aliados do presidente da Câmara que a postura pregressa de Motta incentivou o motim, em que deputados insatisfeitos pediram desde o impeachment do ministro Alexandre de Moraes até o fim do foro privilegiado, passando pela anistia a réus do 8 de Janeiro.