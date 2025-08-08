Motta e Alcolumbre retomam plenários e frustram motim bolsonarista

Após por fim ao motim organizado por parlamentares bolsonaristas, que tomaram as mesas do Senado e da Câmara na terça-feira impedindo a volta aos trabalhos após o recesso, os presidentes das duas casas frustraram os rebelados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse ontem que analisa imagens das câmeras da Casa para definir se e quais deputados serão punidos por terem resistido a liberar a Mesa Diretora na noite da quarta-feira, e também negou ter feito acordo com os deputados para colocar em discussão o PL da anistia. A avaliação de aliados de Motta é a de que deixar de punir esses parlamentares poderia desmoralizá-lo. No Senado, Davi Alcolumbre retomou as sessões ontem e impôs derrota ao bolsonarismo após se negar a dar andamento à proposta de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. Além disso, o presidente do Senado, respaldado por outros líderes de bancada, recusou-se a negociar a votação de qualquer outro projeto da oposição antes que a obstrução fosse encerrada.

Líder do PL pede desculpas a Motta e diz que não houve acordo por anistia. O deputado Sóstenes Cavalcante pediu perdão ao presidente da Câmara, Hugo Motta, após dois dias de motim que impediam o avanço de votações na Casa, e negou um acordo com ele para colocar o projeto da anistia em votação. "Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão", afirmou em discurso na tribuna. Ele disse ainda que o presidente Hugo Motta "não foi chantageado" e "não assumiu compromisso de pauta nenhuma". Segundo a Folha de S.Paulo, no entanto, o acordo firmado entre centrão e o PL que pôs fim ao protesto prevê a votação de projeto de blindagem aos parlamentares contra processos judiciais, além de discussão de alguma proposta de anistia ao 8 de janeiro de 2023. Leia mais.

Alckmin diz que plano para socorrer afetados por tarifaço sai até dia 12. O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse ontem que o grupo de trabalhos terminou na noite de quarta-feira o plano para socorrer os setores afetados pelas taxas adicionais de 50% a produtos brasileiros exportados aos EUA, e que o texto já está com o presidente Lula. Segundo ele, o plano será voltado às empresas "mais afetadas" e o governo ainda vai tentar negociar para "diminuir ou excluir ao máximo a alíquota". Alckmin disse ainda que apresentou ontem ao encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, os argumentos do governo brasileiro contra as tarifas e reforçou que a tarifa efetiva aplicada pelo Brasil a produtos americanos é de 2,7% e que, dos dez produtos que os EUA mais vendem ao Brasil, oito possuem tarifa zerada. A embaixada dos EUA confirmou o encontro de Escobar com Alckmin, mas disse não divulgar o conteúdo de reuniões privadas. Saiba mais.