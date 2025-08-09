Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos em Mato Grosso

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos 11 mortos e 48 feridos ontem, em Lucas do Rio Verde (MT), cidade a 360 km de Cuiabá.

O que aconteceu

Todos os mortos estavam no ônibus. Até o momento, foram confirmadas 11 óbitos, segundo a concessionária responsável pela rodovia. O veículo fazia o trajeto entre Cuiabá e Sinop (MT), um percurso de cerca de 480 quilômetros.

Feridos foram levados a hospital da região. Quatro equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã atenderam os feridos no local. Eles confirmaram os óbitos e também encaminharam 26 pessoas com estado de saúde moderado, 11 grave e oito leves para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.