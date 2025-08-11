Lula se reúne com Alckmin e ministros para alinhar medidas contra tarifaço

O presidente Lula se reúne na tarde de hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e mais ministros para definir os últimos detalhes do pacote de medidas de contingenciamento para amenizar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil. O governo calcula que um terço das empresas que exportam para os EUA será afetado pelo tarifaço. A reunião no Palácio do Planalto está marcada para 17h na agenda do presidente Lula e há a expectativa de que as medidas sejam anunciadas ainda hoje. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e Rui Costa também devem participar do encontro. Alckmin já anunciou que o plano do governo será bem amplo, e deve contemplar linhas de crédito e adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais, além da compra pelo governo de produtos excedentes.

Hospitais privados recebem 30% de emendas do atendimento especializado. Estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostrou que entidades privadas receberam quase um terço das emendas da saúde e das verbas extras indicadas por parlamentares para a atenção médica especializada entre 2019 e 2024. De acordo com o levantamento, R$ 10,6 bilhões dos R$ 35 bilhões destinados à atenção especializada em saúde nesse período foram repassados a entidades privadas. O estudo analisou verbas enviadas ao sistema de saúde de estados e municípios via emendas parlamentares. Entre 2019 e 2024, o incremento à atenção primária somou R$ 40 bilhões. Por lei, só instituições públicas podem receber esses recursos. Na atenção especializada, as entidades privadas mais beneficiadas foram as Santas Casas e a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor — antigo Hospital do Câncer de Barretos. Leia mais na coluna de Natália Portinari.

Trump quer tirar sem-tetos de Washington e mandá-los para 'longe da capital'. O presidente dos Estados Unidos disse ontem que pretende expulsar os sem-teto da capital do país e prender os criminosos, apesar de a prefeita de Washington argumentar que não há no momento um aumento da criminalidade. A Casa Branca se negou a explicar qual autoridade legal o presidente usaria para expulsar as pessoas de Washington. Trump usou imagens de barracas nas ruas da capital do país com algum lixo na postagem em que escreveu:"Os sem-teto têm que se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar". De acordo com uma organização que trabalha para reduzir a falta de moradia em Washington, a maioria dos sem-teto está em abrigos de emergência ou moradias transitórias. Cerca de 800 são considerados sem abrigo ou "de rua".