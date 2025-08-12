A corrupção tá no coração do Brasil?

Para o colunista Josias de Souza, a investigação de outro caso de corrupção provoca, na sociedade, uma triste "sensação de cansaço", de "mais um", em vez da impressão de que o país está melhorando e caminhando rumo à civilidade.

Já Leonardo Sakamoto ironiza: a sonegação bilionária seria o suplemento que Oliveira, conhecido por usar seu nome próprio como marca de seus produtos, não divulgava. Parece, diz Sakamoto, que ele sonegava também o suplemento mais básico de todos: a honestidade.

Finalmente, o jurista Wálter Maierovitch argumenta que a prisão temporária foi legítima, para garantir a instrução criminal e impedir a fuga dos suspeitos. E, diz Maierovitch, o MP-SP tem total legitimidade no caso, pois trata-se de suposto crime contra a tributação estadual.

Josias de Souza: Sucessão de escândalos produz uma triste sensação de cansaço

Leonardo Sakamoto: Sonegação bilionária é o 'suplemento' que Sidney Oliveira não divulgava

Walter Maierovitch: Não há irregularidade na prisão de dono da Ultrafarma