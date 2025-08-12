Xi diz a Lula que apoia o Brasil e quer a 'autossuficiência do Sul Global'

Em meio ao tarifaço imposto pelos EUA a produtos brasileiros, o presidente Lula conversou na noite de ontem por uma hora com o presidente da China, Xi Jinping, em um telefonema que foi um pedido do Brasil. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois líderes trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os esforços de paz entre Rússia e Ucrânia, abordaram o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo e também manifestaram interesse em buscar novas possibilidades econômicas entre Brasil e China. Segundo o relato chinês da conversa, Xi Jinping falou ao presidente Lula que "a China está pronta para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global". E acrescentou que "a China apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional e apoia o Brasil na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos, exortando todos os países a se unirem na luta decidida contra o unilateralismo e o protecionismo". Nenhum dos relatos diz, no entanto, se a escalada tarifária americana foi tratada diretamente pelos dois. Saiba mais.

Reunião com secretário do Tesouro dos EUA é cancelada e Haddad culpa a direita. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que uma reunião entre ele e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que estava marcada para amanhã foi cancelada após articulação da extrema direita brasileira. De acordo com a Folha de S.Paulo, o Departamento do Tesouro dos EUA chegou a enviar ao Ministério da Fazenda brasileiro um link para a conversa que teria como tema as sanções comerciais ao Brasil na última terça-feira. Na manhã de quarta-feira houve o cancelamento sem maiores explicações, com a justificativa de que Bessent não conseguiria mais acomodar o contato com Haddad em sua agenda. Pouco antes disso, Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista à colunista Bela Megale, do jornal O Globo, em que afirmou que trabalhava junto à Casa Branca para que os EUA aumentassem as sanções ao Brasil. Haddad atribuiu a isso o cancelamento.

Eduardo Bolsonaro nega culpa no cancelamento da reunião com os EUA. O deputado negou, em uma nota conjunta com o comentarista Paulo Figueiredo, que tenha interferido junto ao governo dos EUA para cancelar a reunião de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. "Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática", escreveram os dois. A nota diz ainda que "Donald Trump declarou emergência econômica nos EUA, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação —e, portanto, inútil". Eles afirmaram também que viajarão para a capital dos EUA na quarta para uma série de reuniões com autoridades.