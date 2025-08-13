Lula anuncia hoje plano com crédito de R$ 30 bi para amortecer tarifaço

Dólar fecha no menor valor em mais de um ano, e Bolsa dispara. A moeda norte-americana fechou ontem em queda acentuada de 1,02%, cotada a R$ 5,387, o menor valor desde 14 de junho de 2024. A queda no Brasil seguiu o exterior, o índice DXY, que compara a moeda a uma cesta de outras seis divisas fortes, caiu 0,46%. Os investidores repercutiram dados da inflação do Brasil e dos EUA. A brasileira ficou em 0,26% em julho, acelerando menos do que o previsto por economistas. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% e reforçou as expectativas de corte de juros pelo banco central americano na próxima reunião. Já a Bolsa brasileira fechou em forte alta de 1,66%, um desempenho marcado por balanços positivos, com as ações da Sabesp e do BTG Pactual registrando altas de até 12% durante o dia, após as empresas registrarem lucros no segundo trimestre.

Brasil perde área equivalente à Bolívia em áreas naturais em 40 anos. Dados da nova coleção do MapBiomas divulgados hoje mostram que o Brasil perdeu, em média, 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Essa área corresponde a 13% do território nacional e é maior que a Bolívia. A formação florestal foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área, uma redução de 62,8 milhões de hectares (-15%); em segundo lugar vem a formação savânica (Cerrado), que perdeu 37,4 milhões de hectares (-25%). Pastagem e agricultura foram os usos da terra que mais se expandiram. A área ocupada com pastagem cresceu 68%, e com a agricultura, 236%. O estudo ainda destaca que nos últimos 40 anos o Brasil expandiu a ocupação do território com mais intensidade que nos 500 anos desde a colonização portuguesa. Veja todos os dados.

Governo prepara projeto de lei sobre proteção de crianças. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ontem que o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes na internet. Em paralelo, a Câmara dos Deputados definiu a criação de um grupo de trabalho e a realização de uma comissão geral para discutir a sexualização e a exploração das crianças nas redes sociais. O ministro disse que o vídeo em que o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, trata da adultização de crianças nas redes sociais alertou para o crime, e que o presidente Lula é favorável à regulamentação e à fiscalização das plataformas digitais. Na Câmara, a ideia é que, em 30 dias, um grupo de trabalho formado por especialistas e parlamentares discuta projetos de proteção aos jovens no ambiente online. Há cerca de 60 textos protocolados na Casa sobre o tema. Depois da discussão os parlamentares devem construir um texto conjunto. Saiba mais.

Rebeca Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo. A ginasta brasileira, de 26 anos, informou ontem que a decisão de não competir mais no solo foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde após cinco cirurgias no joelho. "Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los", disse ela, que é dona de seis medalhas olímpicas. A atleta disse ainda que planeja disputar o Mundial de Ginástica Artística deste ano, em outubro, na Indonésia, mas que o foco de sua preparação será para os Mundiais de 2026 e 2027 —sobretudo o segundo, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. Leia mais.