Lula solta pacote antitarifaço; economia vai bem; Eduardo pede mais sanções

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta quarta-feira ao Congresso a Medida Provisória "Brasil Soberano", que libera R$ 30 bilhões em crédito para setores afetados pelo tarifaço imposto ao país pelo governo do presidente americano Donald Trump. A proposta inclui ampliação do programa Reintegra e incentivos para compras governamentais, com contrapartida de manutenção de empregos nas empresas beneficiadas.

Raquel Landim afirma que, do ponto de vista econômico, o volume de crédito oferecido pelo plano parece exagerado e há dúvida se as pequenas e médias empresas, teoricamente o público-alvo, vão conseguir acessar os recursos.

O lançamento do pacote coincide com a divulgação de notícias econômicas otimistas. Amanda Klein relata que "vai se criando um caldo positivo na macroeconomia pela via da inflação", com dólar caindo e Bolsa subindo.