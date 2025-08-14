MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Operação foi autorizada pela Justiça de Pernambuco, e o caso corre em sigilo. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, em Recife e Paulista, em Pernambuco; Belo Horizonte, Pouso Alegre, João Pinheiro, Montes Claros e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais; e Chapadinha, no Maranhão.

Esquema envolve milhões de reais. De acordo com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-PE, as atas de preços investigadas se referem à contratação de diversos itens e serviços de correção e manutenção predial, que somam mais de R$ 500 milhões.

Sede da Sinarco foi alvo da operação. Construtora tem R$ 119 milhões em contratos com a Prefeitura do Recife, não tem sede ou funcionários na cidade, mas em João Pinheiro, no norte de Minas. Policiais apreenderam computadores e documentos na sede da companhia, em Minas.

Em nota, a Sinarco disse que "afirma seu compromisso com a transparência e permanece à disposição das autoridades para fornecer quaisquer documentos ou informações que possam contribuir com a investigação".

Já a Prefeitura do Recife disse, em nota, que "todas as contratações seguiram rigorosamente o que é previsto em lei" e que "procurou o Ministério Público e disponibilizou todas as informações sobre os contratos em questão".

"Em relação à contratação, a Prefeitura do Recife reforça que o processo se deu por adesão à ata de registro de preços - que é resultado de uma licitação. A medida é largamente adotada pela administração pública, a exemplo do que ocorre no Governo de Pernambuco, na União e em outras cidades brasileiras, uma vez que garante rapidez, eficiência e economia", conclui a nota, informando que a prefeitura não foi alvo de busca e apreensão nesta quarta.