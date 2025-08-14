Trump critica Brasil. Lula busca parceiros. Vida e processo de Jair seguem

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que o Brasil é um "parceiro comercial horrível" e que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro sofre uma tentativa de "execução política". Por seu lado, o presidente Lula disse que, se os EUA não quiserem comprar nossa produção, não vai chorar, mas vai procurar outros parceiros.

E o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, acenou com a possibilidade de mais sanções a autoridades brasileiras e mais tarifas devido ao que chama de "crise institucional" provocada pelo tratamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro nega as acusações.

Para o colunista Josias de Souza, ao elevar o tom das críticas ao Brasil hoje, Trump se coloca como um personagem da sucessão presidencial brasileira —numa estratégia que o jornalista considera "economicamente incoerente e políticamente arriscada".