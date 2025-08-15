Marcado o julgamento de Bolsonaro, Brasília espera 'semanas intensas'

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou para 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado —o que promete jogar mais combustível no caldeirão da polarização política brasileira, já bem alimentado por ameaças e sanções dos EUA, pressões por impeachment de ministros do Supremo e anistia e movimentações visando a eleição presidencial de 2026.

A colunista Letícia Casado apurou que os ministros do STF se preparam para "semanas intensas", com a possível escalada da pressão americana sobre membros da corte.

Já Raquel Landim apurou que as investidas políticas e econômicas do presidente americano Donald Trump, que acusa o Brasil de tentar uma "execução política" de seu aliado Jair, apenas vai colaborar para que os ministros optem por penas duríssimas para os réus.