Trump volta a atacar o Brasil e a defender Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil ontem, em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. Trump falou que o Brasil tratou muito mal os EUA comercialmente, e tem sido um "parceiro horrível em termos de tarifas", "um dos piores países do mundo nesse sentido'. Ele disse ainda que o Brasil "tem algumas leis muito ruins acontecendo", e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto, e acho que o que fizeram? Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Acho isso terrível", disse. O Brasil, no entanto, registra déficit na relação comercial com os EUA há 17 anos. Os americanos mais vendem que compram. Nos dados parciais de 2025, a vantagem americana é de US$ 1,6 bilhão. Leia mais.

Lula rebate Trump e diz que vai procurar outros parceiros para o Brasil. Em resposta à fala de Donald Trump sobre o Brasil ser um parceiro comercial "horrível", o presidente Lula disse "se os EUA não quiserem comprar, não vou ficar chorando, rastejando, vou procurar outros países e vamos seguir em frente. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. Quero que este país seja respeitado. Se eu respeito o povo americano, ele tem que respeitar o povo brasileiro", disse. O presidente disse ainda que em dois anos e meio o Brasil abriu 400 mercados, e que nesta semana começou a vender carne e miúdos para as Filipinas, "que não compravam nada de nós". Apesar das críticas a Trump e ao tarifaço, Lula disse que os ministros do governo seguem abertos ao diálogo.

Trump e Putin se reúnem hoje no Alasca. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, se encontram cara a cara pela primeira vez desde que começou a guerra com a Ucrânia, e há a expectativa em torno de um acordo de cessar-fogo. A reunião vai ocorrer na Base Militar Conjunta Elmendorf-Richardson, que fica em um local remoto no Alasca, com controle de acesso rigoroso, em um momento em que a relação dos dois países está fragilizada. Em maio, Trump chegou a chamar Putin de louco após um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia. O tema principal do encontro será a guerra, mas o assessor de imprensa do Kremlin disse que Putin quer falar também sobre cooperação econômica e comercial entre os dois países e sobre armas nucleares. Trump afirmou ontem estar confiante de que Putin está pronto para fazer um acordo de cessar-fogo, e o russo disse acreditar que a reunião pode fortalecer a "paz mundial". Saiba mais.