Na luta por liderar a direita, Carlos Bolsonaro ataca governadores: 'Ratos'

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) chamou neste domingo os "governadores democráticos" de "ratos oportunistas", um dia após Romeu Zema (Novo-MG) ter lançado sua pré-candidatura presidencial sem citar em discurso o nome de Jair. O post de Carluxo, compartilhado pelo irmão Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo sediado nos EUA, esquentou a disputa pela liderança da extrema direita nacional num contexto em que o ex-presidente Bolsonaro segue inelegível e sem perspectivas de anistia.

Para o colunista Reinaldo Azevedo, o embate é entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que preconiza um "bolsonarismo sem Bolsonaro", e a família do ex-presidente, que quer manter o movimento bolsonarista nem que seja às custas de engolir a reeleição de Lula.

Para Josias de Souza, Carluxo considera "insuficientes" os acenos com a anistia a Jair feitos por Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado (GO) e Ratinho Júnior (PR), não citados porém implícitos no post. Segundo Josias, o quarteto "se acorrentou voluntariamente ao bolsonarismo" e agora caiu numa ratoeira eleitoral.