São Paulo de demolições e restaurações

Desta vez, não haverá TV ao vivo, tampouco implosão. Mas o prédio a ser demolido tem sua (má) fama na cidade: é o Caveirão, como é popularmente conhecido, localizado na rua do Carmo, no centro.

Na semana passada, a prefeitura assinou contrato com uma empresa de demolição para levar o Caveirão ao chão, com o ancestral método de marretas e picaretas.

O Caveirão é uma construção de 24 andares iniciada no começo dos anos 1960 e até hoje inacabada.

Abandonada, a construção corre risco de cair sozinha e há décadas virou abrigo para sem-teto e, pior, ponto nervoso do tráfico de drogas.

A prefeitura tomou a decisão de demolir o Caveirão logo depois de uma tragédia com outro edifício abandonado no centro em 2018, quando um prédio no Largo do Paissandu se incendiou e ruiu.

Se você fizer as contas, vai perceber que já se passaram sete anos e só agora a demolição acontecerá.