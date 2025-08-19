Flávio Dino blinda Moraes da pressão trumpista e divide o Supremo

Para a colunista Carla Araújo, a decisão de Dino faz parte de um movimento de ministros do Supremo em apoio a Moraes cujo objetivo é não "normalizar o absurdo" diante dos ataques americanos à soberania do Judiciário.

Já o jurista Wálter Maierovitch afirma que Dino extrapolou os limites, tomando uma decisão política. O ministro "chutou uma bola que não estava nos autos", argumenta Maierovitch.

Enquanto isso, Mariana Sanches relata que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, e um aliado pediram ao secretário do Tesouro dos EUA punição a bancos brasileiros que mantêm contas de Moraes, relator do processo contra Jair Bolsonaro.

Atestado

Enquanto o país, fustigado pelas sanções políticas e econômicas de Trump, espera o julgamento de Bolsonaro, o colunista Josias de Souza alerta para o atestado médico que o ex-presidente apresentou no final de semana, com sete doenças.

Para Josias, o fato de Bolsonaro, até agora um "imbrochável", "incomível" e "imorrível", ter se transformado num ex-saudável parece planejado para o caso de condenação no processo que apura a tentativa de golpe de Estado —Bolsonaro nega as acusações.